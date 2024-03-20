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Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гонщика "Формулы-1" Мазепина

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Европейский суд постановил аннулировать санкции в отношении бывшего гонщика "Формулы-1" россиянина Никиты Мазепина. Об этом говорится в решении суда ЕС в среду.

"Родственная связь с отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, недостаточна для того, чтобы он находился в санкционных списках", - говорится в решении.

В марте этого года Европейский суд вынес положительное решение по иску российского гонщика Никиты Мазепина, тот получил право заниматься профессиональной деятельностью на территории ЕС. За год до этого отец гонщика бизнесмен Дмитрий Мазепин попал под санкции ЕС. Никита Мазепин попал в санкционный список ЕС и Великобритании.

Ранее Мазепин гонялся в "Формуле 1" за американскую команду Haas, где провел один сезон, не набрав ни одного очка. В марте 2022 года Haas разорвала контракт с Мазепиным, а также спонсором "Уралкалием", который возглавляет отец спортсмена.

Никита Мазепин ЕС Европейский суд Дмитрий Мазепин автоспорт Формула-1
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