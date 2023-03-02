Европейский суд разрешил Никите Мазепину выступать в "Формуле-1"

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Европейский суд вынес решение по иску российского гонщика Никиты Мазепина, тот получил право заниматься профессиональной деятельностью на территории ЕС.

Как сообщила в четверг пресс-служба суда, Мазепин может выступать в "Формуле 1" и других гоночных сериях, в том числе, в этапах, проходящих в Европе. Но спортсмен остается под санкциями, и сможет выступать только в нейтральном статусе.

В марте 2022 года отец гонщика бизнесмен Дмитрий Мазепин попал под санкции ЕС. Никита Мазепин попал в санкционный список ЕС и Великобритании.

Ранее Мазепин гонялся в "Формуле 1" за американскую команду Haas, где провел один сезон, не набрав ни одного очка. В марте 2022 года Haas разорвала контракт с Мазепиным, а также спонсором "Уралкалием", который возглавляет отец спортсмена.