Поиск

Европейский суд разрешил Никите Мазепину выступать в "Формуле-1"

Европейский суд разрешил Никите Мазепину выступать в "Формуле-1"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Европейский суд вынес решение по иску российского гонщика Никиты Мазепина, тот получил право заниматься профессиональной деятельностью на территории ЕС.

СпортНикита Мазепин не намерен возвращаться в Haas, даже если позовутЧитать подробнее

Как сообщила в четверг пресс-служба суда, Мазепин может выступать в "Формуле 1" и других гоночных сериях, в том числе, в этапах, проходящих в Европе. Но спортсмен остается под санкциями, и сможет выступать только в нейтральном статусе.

В марте 2022 года отец гонщика бизнесмен Дмитрий Мазепин попал под санкции ЕС. Никита Мазепин попал в санкционный список ЕС и Великобритании.

Ранее Мазепин гонялся в "Формуле 1" за американскую команду Haas, где провел один сезон, не набрав ни одного очка. В марте 2022 года Haas разорвала контракт с Мазепиным, а также спонсором "Уралкалием", который возглавляет отец спортсмена.

автоспорт Формула-1 Никита Мазепин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Спартак" сыграет с "Уралом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

"Спартак" сыграет с "Уралом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

IBA открыла дело против глав федераций, призвавших к бойкоту ЧМ из-за россиян

IBA открыла дело против глав федераций, призвавших к бойкоту ЧМ из-за россиян

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Умершие знаменитости

Умер рекордсмен ЧМ по футболу Жюст Фонтен

Умер рекордсмен ЧМ по футболу Жюст Фонтен

ЦСКА стал полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России по футболу

Исторический маневр. Федерация шахмат России перешла в Азию

Исторический маневр. Федерация шахмат России перешла в Азию

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

Федерация шахмат России включена в состав Азиатской шахматной федерации

Федерация шахмат России включена в состав Азиатской шахматной федерации

Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА

Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });