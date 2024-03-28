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Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по биатлону

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Белорусские биатлонисты заняли первое место в смешанной эстафете на проходящем в Тюмени чемпионате России.

В составе команды выступили Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский, Антон Смольсикй. В общей сложности они допустили девять неточных выстрелов, а на преодоление дистанции потратили 1 час 17 минут 33,4 секунды.

Серебряным призером стала первая команда Новосибирской области (Анастасия Гришина, Евгения Буртасова, Роман Еремин, Даниил Серохвостов). С четырьмя промахами команда отстала от первого места на 15,9 секунды.

На третьей строчке итогового протокола разместилась первая команда ХМАО-Югра (Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Алексей Вагин, Петр Пащенко). На счету ее биатлонистов 11 промахов, а также один штрафной круг, а отставание от белорусов составило 16,5 секунды.

биатлон Белоруссия ХМАО-Югра Новосибирская область
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