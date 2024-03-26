Колотов и Сола выиграли гонки преследования на чемпионате России по биатлону

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Иван Колотов и белоруска Анна Сола стали победителями мужской и женской гонок преследования соответственно на проходящем в Тюмени чемпионате России по биатлону.

По итогам прошедшего накануне спринта Колотов стартовал пятым и, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного неточного выстрела, финишировал пятым. Время – 36 минут 35,9 секунды.

Второе место занял стартовавший 15-м Александр Логинов. У него два промаха и 8,1 секунды отставания. Финишную черту он пересек почти одновременно (но на 0,2 секунды раньше) с Эдуардом Латыповым. Тот стартовал девятым, но промахнулся по разу на каждом из огневых рубежей.

Победитель спринта Саид Халили занял пятое место. С четырьмя промахами он отстал от Колотова на 12,8 секунды.

В женской гонке преследования Анна Сола вышла на старт шестой. Финишную черту она пересекла через 33 минуты 21,8 секунды после начала заезда, допустив два промаха.

Пятой стартовала и финишировала второй Полина Шевнина, ее отставание от первой строчки составило 5,9 секунды.

Победительница спринтерской гонки Виктория Сливко разместилась на третьей строчки, уступив Соле 15,7 секунды. И Шевнина, и Сливко промахнулись по два раза.