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Боец ММА Романов счел Волкова фаворитом поединка с Павловичем в UFC

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Сергей Романов считает, что Александр Волков может досрочно победить Сергея Павловича в анонсированном поединке соотечественников в UFC в июне.

СпортРоссияне Павлович и Волков проведут бой на турнире UFCЧитать подробнее

"Это бой, которого вся Россия, наверное, не хотела бы видеть (улыбается), но я здесь поставлю на Сашу Волкова. Общаюсь с ним, знаю, что они вместе тренировались. Я думаю, что Саша поинтереснее и разнообразнее. Но у Сергея, конечно, есть свои "плюшки" - его пушки", - сказал Романов "Интерфаксу".

"Если Саша в клетке все будет делать грамотно, не пропустит лишнего, то, думаю, победит. Может, даже, и с сабмишном", - отметил Романов.

О том, что 22 июня на турнире в UFC в Саудовской Аравии пройдет поединок между россиянами Павловичем и Волковым, ранее заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед и 2 поражения, 35-летний Волков выиграл 37 поединков, в десяти проиграл.

ММА UFC Сергей Романов Александр Волков Сергей Павлович Дана Уайт
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