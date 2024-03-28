Россияне Павлович и Волков проведут бой на турнире UFC

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт анонсировал проведение поединка между российскими бойцами смешанного стиля Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

Бой представителей тяжелого веса пройдет 22 июня в рамках турнира UFC, он будет со-главным поединком бойцовского шоу.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед и 2 поражения, 35-летний Волков выиграл 37 поединков, в десяти проиграл.

Главным противостоянием того турнира станет претендентский бой между представляющим ОАЭ россиянином Хамзатом Чимаевым и австралийцем Робертом Уиттакером.