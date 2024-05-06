ЦСКА и "Рубин" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА и казанского "Рубина" со счетом 2:2 завершили матч 27-го тура чемпионата страны среди клубов Российской премьер-лиги.

Игра состоялась в Москве.

На 42-й минуте гол забил футболист "Рубина" Илья Рожков. На 45+2 минуте армейцы сравняли счет благодаря точному удару Аббосбека Файзуллаева.

На 74-й минуте, после точного удара Федора Чалова ЦСКА вышел вперед. На 90+2 минуте "Рубин" отыгрался: ворота москвичей поразил Мирлинд Даку.

У ЦСКА 39 очков, команда на восьмом месте в турнирной таблице. "Рубин" - на девятой строчке, 38 баллов.