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"Зенит" упустил победу над "Факелом" в РПЛ на исходе матча

Это не помешало петербургскому клубу вернуть себе статус единоличного лидера чемпионата

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Футболисты воронежского "Факела" и петербургского "Зенита" со счетом 1:1 завершили матч 27-го тура чемпионата России

Встреча прошла в Воронеже.

На 41-й минуте гол забил Дуглас Сантос.

На 88-й минуте отличился футболист "Зенита", Клаудиньо, но его гол был отменен после вмешательства VAR.

"Факел" ушел от поражения, реализовав пенальти на 12-й компенсированной ко второму тайму минуте. Точный удар нанес Евгений Марков.

"Зенит" набрал 51 балл и вернулся на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ. На одно очко от него отстают "Краснодар" и московское "Динамо". "Факел" - на 14-м месте, 28 очков.

Факел РПЛ Зенит
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