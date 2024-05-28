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Чемпион ОИ в прыжках с шестом пропустит Игры в Париже из-за допинга

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Бразильский легкоатлет Тиаго Брас, специализирующийся в прыжках с шестом, дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).

В организме спортсмена обнаружили следы остарина глюкуронида, входящего в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства.

Срок наказания исчисляется с 28 июня 2023 года, что ставит крест на амбициях 30-летнего Браса выступить в летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Тиаго Брас – чемпион Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, серебряный призер Игр-2020 в Токио (были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса).

прыжки с шестом допинг
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