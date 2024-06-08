Ига Швентек в третий раз подряд выиграла Roland Garros

Ига Швентек Фото: Dan Istitene/Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек победила 15-ю ракетку итальянку Янину Паолини в финале турнира Большого шлема Roland Garros.

Матч в Париже завершился со счетом 6:2, 6:1.

Швентек выиграла Roland Garros в четвертый раз и в третий – подряд.

Турнир завершится в воскресенье мужским финалом, в нем сыграют немец Александр Зверев (№4 в рейтинге мира) и испанец Карлос Алькарас (3).

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.