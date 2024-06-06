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Россиянка Мирра Андреева проиграла в полуфинале Roland Garros

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева уступила итальянке Ясмин Паолини в полуфинале турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Паолини.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Паолини занимает 15-е место, Андреева – 38-е.

17-летняя россиянка впервые играла в полуфинале турнира Большого шлема.

Что касается Паолини, в финале она сыграет с первой ракеткой мира Игой Швентек (Польша).

Roland Garros теннис Мирра Андреева
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