"Флорида" обыграла "Эдмонтон" в первом матче финала Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Флориды" победили "Эдмонтон" в первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Флориды" завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил все 32 броска.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Флориды". Следующий матч пройдет также на ее льду в ночь на 11 июня по московскому времени.