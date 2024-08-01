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Энди Маррей завершил карьеру, выбыв из Олимпиады

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Британские теннисисты Дэниэл Эванс и Энди Маррей проиграли американцам Тэйлору Фрицу и Томми Полу в четвертьфинале олимпийского турнира в Париже в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу представителей США.

Ранее Маррей заявлял, что Олимпиада-2024 будет последним турниром в его карьере. Ранее он покинул соревнования в одиночном разряде. Таким образом, британец завершает выступления в большом спорте.

Маррей дважды (2012, 2016 годы) выигрывал Олимпиаду в одиночном разряде – успех, который не покорился больше никому. Также он становился победителями соревнований Большого шлема – турнира в Уимблдоне (2013, 2016) и US Open (2012).

Олимпиада теннис Олимпиада-2024 Энди Маррей
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