Энди Маррей завершит карьеру после Олимпиады

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Британский теннисист Энди Маррей заявил, что Олимпийские игры-2024 в Париже будут последним турниром в его карьере.

"Приехал в Париж на свой последний теннисный турнир. Выступления за Великобританию, безусловно, были самыми запоминающимися неделями в моей карьере, и я очень горжусь тем, что сделаю это еще раз!" - написал 37-летний Маррей в соцсетях.

Маррей дважды (2012, 2016 годы) выигрывал Олимпиаду в одиночном разряде – успех, который не покорился больше никому. Также он становился победителями соревнований Большого шлема – турнира в Уимблдоне (2013, 2016) и US Open (2012).