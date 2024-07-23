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Энди Маррей завершит карьеру после Олимпиады

Энди Маррей завершит карьеру после Олимпиады
Фото: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Британский теннисист Энди Маррей заявил, что Олимпийские игры-2024 в Париже будут последним турниром в его карьере.

"Приехал в Париж на свой последний теннисный турнир. Выступления за Великобританию, безусловно, были самыми запоминающимися неделями в моей карьере, и я очень горжусь тем, что сделаю это еще раз!" - написал 37-летний Маррей в соцсетях.

Маррей дважды (2012, 2016 годы) выигрывал Олимпиаду в одиночном разряде – успех, который не покорился больше никому. Также он становился победителями соревнований Большого шлема – турнира в Уимблдоне (2013, 2016) и US Open (2012).

теннис Энди Маррей
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