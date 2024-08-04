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Болгарская боксерша отказалась пожать руку провалившей гендерный тест сопернице

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Болгарская спортсменка Светлана Станева не стала пожимать руку представительнице Тайваня Линь Юйтин по окончании четвертьфинального боксерского поединка на Олимпиаде-2024 в Париже.

Поединок в весовой категории до 57 кг завершился победой Линь Юйтин, ранее провалившей гендерный тест.

Покидая ринг, Станева демонстративно скрестила пальцы, указывая на наличие XY-хромосом у соперницы.

Олимпийские соревнования по боксу проводит подразделение Международного олимпийского комитета, поскольку МОК приостановил членство IBA.

бокс Париж МОК IBA
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