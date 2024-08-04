Болгарская боксерша отказалась пожать руку провалившей гендерный тест сопернице
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Болгарская спортсменка Светлана Станева не стала пожимать руку представительнице Тайваня Линь Юйтин по окончании четвертьфинального боксерского поединка на Олимпиаде-2024 в Париже.
Поединок в весовой категории до 57 кг завершился победой Линь Юйтин, ранее провалившей гендерный тест.
Покидая ринг, Станева демонстративно скрестила пальцы, указывая на наличие XY-хромосом у соперницы.
Олимпийские соревнования по боксу проводит подразделение Международного олимпийского комитета, поскольку МОК приостановил членство IBA.