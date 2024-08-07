Провалившая гендерный тест боксерша из Тайваня вышла в финал ОИ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Линь Юйтинь из сборной Тайваня по боксу вышла в финал женских соревнований в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

В полуфинале весовой категории до 57 кг она победила Эсру Йылдыз.

Линь Юйтинь ранее провалила гендерный тест, в результате чего была отстранена от участия чемпионате мира-2023. Однако ее допустили к участию в Олимпиаде в Париже. В аналогичной ситуации оказалась и Иман Хелиф из Алжира, она вышла в финал ОИ-2024 в весовой категории до 66 кг.