Поиск

Боец Северин счел, что Гончаров победой над Богатыревым доказал статус топа в тяжелом весе

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российский боец Александр Северин прокомментировал чемпионский бой АСА в тяжелом весе между Евгением Гончаровым и Адамом Богатыревым. Поединок прошел в пятницу в Москве в рамках турнира АСА 178 и завершился победой Гончарова единогласным решением судей.

СпортРоссийский боец Гончаров стал победителем Гран-при АСА в тяжелом весеЧитать подробнее

"В очередной раз Евгений доказал, что является топом в тяжелом весе. Выглядело все так, что как будто Богатырев все поставил лишь на первые эмоциональные раунды, но Евгений делал уверенно свою работу. Возможно, сказался пропущенный удар и подломил уверенность, возможно там был и перелом носа у Адама, что и заставило в дальнейшем осторожничать. Либо как я упоминал сыграл функционал", - сказал Северин "Интерфаксу".

Видно было, что Евгений больше хотел драться. Не считая взрывных атак в поздних раундах от Адама, но это думаю было ожидаемо, так как бой проигрывает и надо идти ва-банк. Конечно хотелось больше накала от главного боя, но Жека показал уверенную опасную работу, мои поздравления. Обнял-подкинул", - отметил он.

Поединок Гончарова и Богатырева был главным событием турнира.

ММА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Зенит" сыграл вничью с "Химками" и потерял первые очки в РПЛ

Московское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ

Московское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ

Суринамский футболист Абена перешел в "Спартак"

Суринамский футболист Абена перешел в "Спартак"

Александр Коваленко перешел из "Зенита" в "Оренбург"

Новичок "Зенита" перешел в аренду в "Црвену Звезду"

Сборная России по футболу в сентябре сыграет с Вьетнамом

"Реал" обыграл "Аталанту" в матче за Суперкубок УЕФА

"Реал" обыграл "Аталанту" в матче за Суперкубок УЕФА

Мбаппе выйдет в стартовом составе "Реала" на матч Суперкубка УЕФА

Итальянский судья передумал работать с РФС сразу же после назначения

Матч РПЛ между "Спартаком" и "Факелом" перенесен из Воронежа в Москву

Матч РПЛ между "Спартаком" и "Факелом" перенесен из Воронежа в Москву
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });