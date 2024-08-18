Боец Северин счел, что Гончаров победой над Богатыревым доказал статус топа в тяжелом весе

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российский боец Александр Северин прокомментировал чемпионский бой АСА в тяжелом весе между Евгением Гончаровым и Адамом Богатыревым. Поединок прошел в пятницу в Москве в рамках турнира АСА 178 и завершился победой Гончарова единогласным решением судей.

"В очередной раз Евгений доказал, что является топом в тяжелом весе. Выглядело все так, что как будто Богатырев все поставил лишь на первые эмоциональные раунды, но Евгений делал уверенно свою работу. Возможно, сказался пропущенный удар и подломил уверенность, возможно там был и перелом носа у Адама, что и заставило в дальнейшем осторожничать. Либо как я упоминал сыграл функционал", - сказал Северин "Интерфаксу".

Видно было, что Евгений больше хотел драться. Не считая взрывных атак в поздних раундах от Адама, но это думаю было ожидаемо, так как бой проигрывает и надо идти ва-банк. Конечно хотелось больше накала от главного боя, но Жека показал уверенную опасную работу, мои поздравления. Обнял-подкинул", - отметил он.

Поединок Гончарова и Богатырева был главным событием турнира.