"Зенит" сыграл вничью с "Химками" и потерял первые очки в РПЛ

Игроки ФК "Химки" Эдгардо Фаринья (слева) и ФК "Зенит" Дуглас дос Сантос Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Матч пятого тура чемпионата России по футболу между подмосковными "Химками" и петербургским "Зенитом" завершился со счетом 1:1.

Игра прошла в Химках.

На 55-й минуте Эдгардо Фарина вывел "Химки" вперед. На 88-й Андрей Мостовой сравнял счет.

Лучший бомбардир чемпионата Максим Глушенков был заменен в первом тайме из-за травмы.

"Зенит" потерял первые очки в чемпионате и впервые со старта пропустил гол. Он продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 13 очков. На один балл от него отстает московское "Динамо". "Химки" - на девятом месте, 5 очков.

В следующем туре "Зенит" дома сыграет с московским "Спартаком", "Химки" в гостях - с грозненским "Ахматом". Матчи запланированы на 24 августа.