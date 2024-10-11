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Бетербиев оказался тяжелее Бивола на взвешивании перед поединком

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Бетербиев оказался тяжелее соперника: его вес составил 79,33 кг, вес Бивола – 78,97 кг, сообщает "Матч ТВ".

Поединок пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.

На счету 33-летнего Бивола на профессиональном ринге 22 победы в 22 поединках (11 – нокаутом). На счету 39-летнего Бетербиева 20 досрочных побед в 20 профессиональных боях.

Дмитрий Бивол Артур Бетербиев бокс
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