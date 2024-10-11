Бивол перед боем с Бетербиевым назвал его великим чемпионом

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Дмитрий Бивол высоко отозвался о своем соотечественнике Артуре Бетербиеве, с которым 12 октября проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе

"Всегда, когда я думаю о своих соперниках, меня это в хорошем смысле будоражит. Кто‑то из моих оппонентов был лицом бокса (речь о Сауле Альваресе), у кого‑то было под 50 побед и ни одного поражения (о Хильберто Рамиресе), кто‑то был чемпионом (о Линдоне Артуре). И мне действительно было очень интересно побоксировать с ними. Никаких переживаний и чего-то еще. И Артур — великий чемпион", - приводит слова Бивола пресс-служба Федерации бокса России.

"У него есть то, что я хочу - чемпионские пояса. Но эта история не только про титулы. Когда я смотрю на его навыки… Мне хочется проверить свои навыки в бою против этого великолепного боксера", - добавил Бивол.

Бетербиев, в свою очередь, заявил, что готов к хорошему бою. "Что могу сказать своему сопернику? Будь готов хорошо, и я буду готов хорошо тоже", - сказал Бетербиев.

Поединок пройдет в Саудовской Аравии.

На счету 33-летнего Бивола на профессиональном ринге 22 победы в 22 поединках (11 – нокаутом). На счету 39-летнего Бетербиева 20 досрочных побед в 20 профессиональных боях.