Мурат Гассиев нокаутировал непобежденного Кема Юнгквиста

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев победил датчанина Кема Юнгквиста в поединке в Ереване.

Победа завершилась нокаутом в пятом раунде.

Теперь на счету 31-летнего Гассиева на профессиональном ринге 31 победа (24 – нокаутом) при двух поражениях. 34-летний Юнгквист потерпел первое поражение при 18 победах (11 – досрочно).

Поединок прошел в качестве главного события турнира серии "Ночь чемпионов IBA". Изначально бой должен был пройти, 19 октября в Вене. Однако у Гассиева возникли сложности с оформлением визы, поэтому его поединок был перенесен на неделю.