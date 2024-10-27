Московское "Динамо" со счетом 4:3 обыграло "Химки" в РПЛ

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 4:3 взяли верх над подмосковными "Химками" в гостевом матче 13-го тура чемпионата России.

В составе "Динамо" голы провели Даниил Фомин (28-я минута), Роберто Фернандес (45+3), Артур (0), Муми Нгамале (73).

В составе "Химок" точные удары нанесли Лукас Вера (30) и Зелимхан Бакаев (45+3). Кроме того, на 75-й минуте состоялся автогол динамовца Александра Кутицкого.

"Динамо" набрало 26 очков и поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице. "Химки" – на 13-м месте, 11 баллов.