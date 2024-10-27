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"Спартак" обыграл "Пари НН" в чемпионате России по футболу

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:0 победили нижегородский "Пари НН" в 13-м туре чемпионата Российской премьер-лиги.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

На 68-й минуте гол забил Тео Бонгонда, на 90+3 – Шамар Николсон.

"Спартак" набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре 2 ноября "Спартак" в гостях сыграет с московским ЦСКА.

"Пари НН" - на 12-й строчке, 12 баллов. 3 ноября нижегородцы в Грозном сыграют с "Ахматом".

футбол Спартак Пари НН РПЛ
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