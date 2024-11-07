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Менеджер Скаредин уверен, что Малыхин уверенно защитит титул чемпиона ONE

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель команды "Рать", менеджер чемпиона ONE в трех весовых категориях Анатолия Малыхина Александр Скаредин выразил уверенность, что российский боец успешно проведет первую защиту титула в тяжелом весе. Противостоять Малыхину будет сенегалец Умар Кейн.

"Я на 100% уверен, что Анатолий Малыхин справится со своей задачей на ура", - сказал Скаредин "Интерфаксу".

"Анатолий - огромный профессионал, который очень ответственно подходит к каждой подготовке, ему приходится преодолевать всю нагрузку, несмотря ни на что. Малыхин - это тот человек, который сделает в подготовке 101% при любых раскладах. Соответственно, мы уверены, что бой с Кейном пройдет по понятному для нас сценарию. Умар Кейн опасен своей физической силой, он взрывной, но с точки зрения техники, навыков и духа его попросту нельзя сравнивать с Анатолием. При этом никто не недооценивает Кейна, он опасен в определенный промежуток времени. И просто этот момент нужно преодолеть", - отметил он.

Скаредин выразил мнение, что Малыхин вряд ли покинет лигу ONE.

"У Анатолия такой контракт в ONE, который никто ему нигде не предложит. Плюс у Анатолия отличное отношение с руководством ONE. Я не вижу какого-то смысла куда-то переходить и дергаться. А будущее все расставит на свои места", - сказал он.

Поединок Скаредина с Кейном пройдет в Бангкоке в ночь на 9 ноября.

Александр Скаредин Анатолий Малыхин Умар Кейн
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