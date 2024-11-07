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Международная федерация каноэ передала России золото триумфатора ЧМ Петрова

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация каноэ (ICF) передала России золотую медаль чемпионата мира-2024, которую завоевал, но не получил ее, россиянин Захар Петров. Об этом заявила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

"Позднее мы наградим Петрова в торжественной обстановке и вручим ему долгожданную медаль", - приводит слова Исхаковой Metaratings.

Петров преодолел дистанции 500 м в соревновании каноэ-одиночек, однако на финише лодка перевернулась, а спортсмен выпал из нее. В официальном протоколе было указано, что Петров не финишировал, на что ВФГБК подпала апелляцию и выиграла ее.

Елена Исхакова Захар Петров
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