СКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА на своем льду потерпел поражение от "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе сочинцев голы провели Тимур Хафизов (13, 42, в большинстве, минуты). Артур Тянулин (21), Андрей Никонов (52), Данил Авершин (57, в пустые ворота). Авторы голов у СКА – Марат Хайруллин (52), Михаил Воробьев (60).

Для СКА это четвертое поражение подряд, последняя к настоящему моменту победа датирована 28 октября, когда петербуржцы дома одолели новосибирскую "Сибирь" (6:3).

СКА занимает в Западной конференции третье место, набрав 32 очка в 25 матчах. "Сочи" – на последнем, 11-м месте, 18 баллов в 22 матчах.