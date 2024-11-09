Боец Малыхин впервые проиграл в карьере и лишился титула чемпиона ONE

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин потерпел поражение от сенегальца Умара Кейна в главном поединке турнира ONE 169 в Бангкоке.

По итогам боя победу Кейну присудили раздельным решением судей.

На кону стоял чемпионский пояс ONE в тяжелом весе, принадлежавший россиянину. Малыхин лишился титула, новым чемпионом стал сенегалец.

Поражение стало для Малыхина первым в карьере, на его счету 14 побед. Кейн выиграл седьмой бой при одном поражении.