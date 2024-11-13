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Менеджер Скаредин уварен, что Малыхин вернет себе пояс ONE в тяжелом весе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Менеджер Анатолия Малыхина Александр Скаредин после поражения его подопечного от сенегальца Умара Кейна выразил уверенность, что россиянин вернет себе пояс ONE в тяжелом весе.

"Мы команда, и вместе справимся с этим результатом. Как бы банально не звучало, мы выйдем сильнее из этой истории. И пройдем вместе через весь хейт! Анатолий - красавец, он настоящий пахарь! Он сам творит свое счастье и счастье своей семьи", - сказал руководитель команды "Рать" Скаредин "Интерфаксу".

СпортБоец Малыхин впервые проиграл в карьере и лишился титула чемпиона ONEЧитать подробнее

"Да, в поединке Анатолий не был похож на себя. Это факт. Не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, но все-таки расскажу, что подготовка к этому поединку, мягко говоря, не была гладкой. Толя много пахал, на фоне этого были проблемы со здоровьем, в этом лагере были и стафилококк, и отравление. Проговорим, отдохнем, внесем коррективы. А потом вернем пояс в тяжелом весе. И ребята, не забывайте, что Малыхин - двойной чемпион", - отметил он.

Бой Малыхина и Кейна прошел в статусе главного поединка турнира ONE 169 в Бангкоке 9 ноября.

На кону стоял чемпионский пояс ONE в тяжелом весе, принадлежавший россиянину. Малыхин лишился титула, новым чемпионом стал сенегалец.

Поражение стало для Малыхина первым в карьере, на его счету 14 побед. Кейн выиграл седьмой бой при одном поражении.

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