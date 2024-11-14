Месси и Роналду номинированы на премию Globe Soccer Awards

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду вошли в список номинантов на звание лучшего футболиста года в мире по версии Globe Soccer Awards.

Список опубликован на сайте премии и включает в себя имена 33 игроков.

Ранее в этом году Месси и Роналду не попали в список претендентов на "Золотой мяч", приз получил футболист "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. Он находится в претендентах и на Globe Soccer Awards.

На клубном уровне Месси сейчас защищает цвета американского "Интер Майами", Роналду – саудовского клуба "Аль-Наср".