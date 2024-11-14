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Игнатьев допустил, что Тайсон нокаутирует Пола

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU -Боец лиги "Наше дело" Евгений Игнатьев допустил, что 58-летний американец Майк Тайсон нокаутирует 27-летнего соотечественника Джейка Пола в предстоящем поединке.

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"Хочу, чтобы Тайсон выиграл. Я за Майка! Пол, конечно, молодой, может только на выносливости вывезти. Но Тайсон, хоть он и старый, но руки заряжены. Я думаю, он может, если попадет, вырубить Пола", - сказал боец команды "Рать" Игнатьев "Интерфаксу".

Бой пройдет в ночь на 16 ноября в США.

"Еще в эти выходные поединок Джона Джонса против Стипе Миочича. Думаю, тут Джонс выиграет. Но решением. Думаю, пять раундов продлится бой. Мои симпатии на стороне Джонса", - отметил Игнатьев.

Джонс и Миочич встретятся на турнире UFC в США в ночь на 17 ноября.

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