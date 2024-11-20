В России создадут фонд для целевых отчислений букмекеров на спорт

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министерство спорта предлагает создать специальный фонд для финансирования спорта, пишет газета "Ведомости".

Планируемый Российский спортивный фонд (РСФ) будет распределять целевые отчисления от букмекерских компаний и добровольные взносы. Его высшим органом управления станет наблюдательный совет во главе с министром спорта.

Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Задачи фонда - финансирование детско-юношеского спорта, направление средств на развитие спортивной и социальной инфраструктуры, включая возведение и реконструкцию спортивных объектов, производство отечественных профильных товаров и оборудования.

В июле этого года создать государственный фонд по поддержке спорта поручил кабмину президент Владимир Путин. 1 октября на форуме "Азартные игры: отчисления на спорт" министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что соответствующие документы готовы, закон будет принят до окончания 2024 года.

"Ведомости" также ссылаются уже на ноябрьские высказывания Дегтярева газете. По его словам, РСФ "планируется к наполнению прежде всего за счет средств от ставок на зарубежные спортивные события, это порядка 85% от общих поступлений". Еще 15% сборов, от ставок на российские события, федерации получат напрямую.

"Коммерциализация детского спорта должна уйти в прошлое"

Помощник президента Алексей Дюмин заявил: "Физкультура и спорт имеют прямое отношение к достижению национальных целей, решению таких важнейших задач, как сбережение населения, реализация потенциала каждого человека, повышение уровня благополучия российских семей".

Он отметил важность того, чтобы деятельность спортивных федераций не сводилась только к вопросам спорта высших достижений"

"Объемы поддержки федераций из всех источников будут зависеть в том числе и от того, какой вклад они вносят в развитие массового и детско-юношеского спорта", - заявил Дюмин, добавив, что "коммерциализация спорта для детей должна уйти в прошлое".

"Мы должны обеспечить нашим ребятам все возможности для занятий физкультурой и спортом. Это вопрос здоровья нации и будущего страны". Особенно надо заботиться о развитии адаптивного спорта "для реабилитации участников и ветеранов СВО", в решении этой задачи должен участвовать Паралимпийский комитет", - сказал он.

Деньги букмекеров на развитие отечественного спорта стали направлять с 2017 г. Через четыре года был создан "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ), который стал контролировать перечисления.