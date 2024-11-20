Поиск

Экс-боец Bellator уверен в победе россиянина Павловича над Розенстрайком в UFC

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Бывший боец Bellator в тяжелом весе, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников считает, что россиянин Сергей Павлович нокаутом победит Жаирзиньо Розенстрайка из Суринама на турнире UFC.

"Встретятся два ударника, которые покажут интересную рубку в тяжелом весе. А итогом будет то, что Серега вернется на победную тропу, он покажет свои заряженные пушки. Розенстрайк – опасный боец, он гоняет в 120 кг, у него тяжелые удары. И вот этого стоит опасаться. Хотя у Сергея тоже все хорошо с ударом. Считаю, что Павлович выиграет нокаутом на второй или третьей минуте первого раунда", - сказал Сидельников "Интерфаксу".

Поединок пройдет 1 февраля в рамках UFC в Саудовской Аравии.

Bellator UFC Сергей Павлович Кирилл Сидельников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

УЕФА присудил сборной Косово техническое поражение за досрочный уход с поля

В России создадут фонд для целевых отчислений букмекеров на спорт

В России создадут фонд для целевых отчислений букмекеров на спорт

Надаль официально завершил карьеру

Надаль официально завершил карьеру

Сборная России по футболу с крупным счетом обыграла Сирию

Сборная России по футболу с крупным счетом обыграла Сирию

Овечкин выбыл из строя как минимум на неделю

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Сирией

Данил Глебов: рекорд сборной России - это хорошо, но матч с Брунеем пора забыть

Данил Глебов: рекорд сборной России - это хорошо, но матч с Брунеем пора забыть

Овечкин оформил дубль в матче с "Ютой" и получил травму

Овечкин оформил дубль в матче с "Ютой" и получил травму

Глава Минспорта РФ заявил о начале процесса сближения позиций с МОК

Глава Минспорта РФ заявил о начале процесса сближения позиций с МОК

Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ с "Вегасом"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });