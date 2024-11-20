Экс-боец Bellator уверен в победе россиянина Павловича над Розенстрайком в UFC

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Бывший боец Bellator в тяжелом весе, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников считает, что россиянин Сергей Павлович нокаутом победит Жаирзиньо Розенстрайка из Суринама на турнире UFC.

"Встретятся два ударника, которые покажут интересную рубку в тяжелом весе. А итогом будет то, что Серега вернется на победную тропу, он покажет свои заряженные пушки. Розенстрайк – опасный боец, он гоняет в 120 кг, у него тяжелые удары. И вот этого стоит опасаться. Хотя у Сергея тоже все хорошо с ударом. Считаю, что Павлович выиграет нокаутом на второй или третьей минуте первого раунда", - сказал Сидельников "Интерфаксу".

Поединок пройдет 1 февраля в рамках UFC в Саудовской Аравии.