Легкоатлет Пронкин и гимнастка Попкова признаны спортсменами года в России

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Специализирующийся в метании молота легкоатлет Валерий Пронкин и художественная гимнастка Лала Крамаренко стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России: спортсмен года, спортсменка года".

Церемония награждения прошла в Москве в среду.

Пронкин в 2024 году выиграл чемпионат России по легкой атлетике. Крамаренко в отчетный период выиграла пять золотых медалей чемпионата России по художественной гимнастике.