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Теннисистки Андреева и Шнайдер получат по 2,5 млн рублей за серебро ОИ-2024

Теннисистки Андреева и Шнайдер получат по 2,5 млн рублей за серебро ОИ-2024
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получат единовременно по 2,5 млн рублей за серебряную медаль летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно постановлению, тренеры спортсменок получат по 2 млн рублей. Другие специалисты, которые занимались их подготовкой к играм - по 500 тысяч рублей.

Летние Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступили в нейтральном статусе на соревнованиях по велосипедному спорту, гребле на байдарках и каноэ, плаванию, прыжкам на батуте и теннису. Единственная медаль России - серебро в парном женском разряде по теннису, эту награду завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Диана Шнайдер Мирра Андреева Париж ОИ-2024 Правительство
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