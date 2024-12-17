Теннисистки Андреева и Шнайдер получат по 2,5 млн рублей за серебро ОИ-2024

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: EPA/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получат единовременно по 2,5 млн рублей за серебряную медаль летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно постановлению, тренеры спортсменок получат по 2 млн рублей. Другие специалисты, которые занимались их подготовкой к играм - по 500 тысяч рублей.

Летние Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступили в нейтральном статусе на соревнованиях по велосипедному спорту, гребле на байдарках и каноэ, плаванию, прыжкам на батуте и теннису. Единственная медаль России - серебро в парном женском разряде по теннису, эту награду завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер.