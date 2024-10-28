Андреевой и Шнайдер задумали выплатить 2,5 млн руб. за серебро ОИ-2024

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут получить 2,5 млн руб. за серебряную медаль летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

Минспорт РФ подготовил проект, который устанавливает единовременную денежную выплату призерам этой Олимпиады. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник.

Согласно этому проекту, тренерам призеров Олимпиады будет выплачена единовременная выплата в размере 80% от вознаграждения спортсменов - 2 млн за серебряную медаль.

Летние Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступили в нейтральном статусе на соревнованиях по велосипедному спорту, гребле на байдарках и каноэ, плаванию, прыжкам на батуте и теннису. Единственная медаль России - серебро в парном женском разряде по теннису, эту награду завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер.