Российские теннисистки Андреева и Шнайдер завоевали серебро ОИ в парном разряде

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами Олимпиады-2024 в парном теннисном разряде.

В финале Олимпиады-2024 в Париже они уступили итальянской паре Сара Эррани/Жасмин Паолини – 6:2, 1:6, 7:10.

Это первая медаль российских спортсменов на Олимпийских играх во Франции.

Всего на участие в Олимпиаде-2024 было заявлено 15 спортсменов из России, 12 из них уже завершили свои выступления. С 6 по 10 августа соревноваться будут российские гребцы на каноэ - Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко. Петров выступит среди одиночников на дистанции 1000 м, с Коровашковым в паре - на 500 м, Ромасенко - в одиночке на 200 м.

Россияне и белорусы выступают на Олимпиаде под нейтральным флагом, в медальном зачете их достижения учтены не будут.