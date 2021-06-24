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Первый канал в прямом эфире покажет четыре матча 1/8 финала Евро-2020

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Прямую трансляцию четырех матчей 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года запланировал Первый канал, сообщает пресс-служба телеканала.

26 июня будет показан матч Италия - Австрия, который состоится в Лондоне (начало трансляции в 22:00 по московскому времени).

27 июня будет показан матч Нидерланды - Чехия, который будет сыгран в Будапеште (19:00).

В этот же день зрители увидят встречу Бельгия - Португалия из Севильи (22:00).

29 июня пройдет трансляция игры Англия - Германия из Лондона (19:00).

Состав пар 1/8 финала и расписание матчей

футбол Евро-2020

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