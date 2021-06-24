Определились все пары 1/8 финала Евро-2020

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - По окончании группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020 определился состав пар 1/8 финала, первой стадии плей-офф турнира.

26 июня в Амстердаме пройдет матч Уэльс – Дания, в Лондоне – Италия – Австрия.

27 июня в Будапеште состоится встреча Нидерланды – Чехия, в Севилье будет матч Бельгия – Португалия.

28 июня в Копенгагене сыграют Хорватия и Испания, в Бухаресте – Франция и Швейцария.

29 июня в Лондоне пройдет игра Англия – Германия, в Глазго - Швеция – Украина.

Сборная России не попала в плей-офф, она уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и победила Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в группе.

В 1/8 финала вышли по две лучшие команды каждой из шести групп, а также четыре лучшие сборные из тех, кто занял в своей группе третье место.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург. Российский город должен принять еще один матч в рамках 1/4 финала. Финал турнира пройдет 11 июля в Лондоне.

Евро-2020 должен был пройти в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Действующим чемпионом Европы является Португалия, которая в финале Евро-2016 победила Францию. Французы же являются действующими чемпионами мира.