Россиянин Кириченко заявил, что рад падению его рекорда на Евро

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Кириченко не расстроен, что принадлежавший ему рекорд самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы в субботу был побит.

Накануне полузащитник сборной Албании Недим Байрами забил гол в ворота Италии на 22-й секунде, тогда как Кириченко на Евро-2004 поразил ворота Греции на 67-й секунде.

"Конечно, мне не обидно. Только рад за Албанию! Наконец‑то мне перестанут задавать вопросы про самый быстрый гол, ха‑ха. Теперь об этом будут спрашивать другого парня", - приводит слова Кириченко "Матч ТВ".

"Удивлен, что мой рекорд держался целых 20 лет, но могу поздравить Албанию. В целом, это мог быть кто угодно", - отметил он.

Гол Бейрами не помог Албании избежать поражения в матче первого тура группового этапа Евро-2024 в Германии – 1:2.