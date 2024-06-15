Сборная Италии победила Албанию в матче Евро-2024

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Италии со счетом 2:1 победили национальную команду Албании в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Германии.

Встреча прошла в Дортмунде.

В самом начале игры случилось уникальное событие: полузащитник сборной Албании Недим Байрами поразил ворота соперника. Это произошло на 22-й секунде. В результате Байрами стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы. Гол стал следствием ошибки обороны итальянцев при своем вводе мяча из аута.

Но итальянцы быстро пришли в себя: на 11-й минуте гол забил Алессандро Бастони, на 16-й – Николо Барелла.

Предыдущий рекорд самого быстрого гола принадлежал нападающему Дмитрию Кириченко, который в составе сборной России забил гол в ворота Греции на 67-й секунде на Евро-2004. Тогда россияне победили Грецию в третьем туре группового этапа со счетом 2:1, но не вышли в плей-офф. Греция, напротив, вышла в плей-офф и сенсационно выиграла чемпионат.

Таким образом, Кириченко в 2004 году обновил рекорд в матче с будущим чемпионом Европы, Байрами на Евро-2024 – в игре с действующим чемпионом континента (Италия стала триумфатором Евро-2020).

Команды представляют группу В. Ранее в этой группе Испания со счетом 3:0 разгромила Хорватию.