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Сборная Италии победила Албанию в матче Евро-2024

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Италии со счетом 2:1 победили национальную команду Албании в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Германии.

Встреча прошла в Дортмунде.

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В самом начале игры случилось уникальное событие: полузащитник сборной Албании Недим Байрами поразил ворота соперника. Это произошло на 22-й секунде. В результате Байрами стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы. Гол стал следствием ошибки обороны итальянцев при своем вводе мяча из аута.

Но итальянцы быстро пришли в себя: на 11-й минуте гол забил Алессандро Бастони, на 16-й – Николо Барелла.

Предыдущий рекорд самого быстрого гола принадлежал нападающему Дмитрию Кириченко, который в составе сборной России забил гол в ворота Греции на 67-й секунде на Евро-2004. Тогда россияне победили Грецию в третьем туре группового этапа со счетом 2:1, но не вышли в плей-офф. Греция, напротив, вышла в плей-офф и сенсационно выиграла чемпионат.

Таким образом, Кириченко в 2004 году обновил рекорд в матче с будущим чемпионом Европы, Байрами на Евро-2024 – в игре с действующим чемпионом континента (Италия стала триумфатором Евро-2020).

Команды представляют группу В. Ранее в этой группе Испания со счетом 3:0 разгромила Хорватию.

футбол Евро-2024 Италия Албания
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