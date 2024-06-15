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Албанец побил рекорд россиянина, забив самый быстрый гол в истории Евро

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Албании Недим Байрами стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы по футболу.

В первом туре чемпионата Европы-2024 против команды Италии Байрами забил гол на 22-й секунде.

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Дмитрию Кириченко, который в составе сборной России забил гол в ворота Греции на 67-й секунде на Евро-2004. Тогда россияне победили Грецию в третьем туре группового этапа со счетом 2:1, но не вышли в плей-офф. Греция, напротив, вышла в плей-офф и сенсационно выиграла чемпионат.

футбол Албания Италия Дмитрий Кириченко Недим Байрами
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