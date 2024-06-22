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Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью в матче чемпионата Европы

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборных Грузии и Чехии со счётом 1:1 завершили матч второго тура группового этапа чемпионата Европы в Германии.

Игра прошла в Гамбурге.

На 45+4 минуте Георгис Микаутадзе реализовал пенальти и вывел сборную Грузии вперед. Чехия отыгралась на 59-й минуте, отличился Патрик Шик.
У команд по 1 очку, Чехия занимает третье место, Грузия - четвертое. По 3 балла - у Турции и Португалии, которые матч второго тура между собой проведут в субботу.

Грузия - дебютант Евро.

Чехия Грузия футбол
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