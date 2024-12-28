Умер завоевавший неделю назад пояс WBA Gold боксер Пол Бамба

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Боксер из Пуэрто-Рико Пол Бамба скончался на 36-м году жизни. Об этом говорится в совместном заявлении семьи спортсмена и его менеджера певца Ne-Yo.

"С глубокой скорбью мы объявляем о кончине нашего любимого сына, брата, друга и чемпиона по боксу Пола Бамба", - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении.

21 декабря Пол Бамба стал обладателем чемпионского пояса по версии WBA Gold в первом тяжелом весе.

В общей сложности на профессиональном ринге он одержал 19 побед (18 – нокаутом) при трех поражениях. При этом в 2014 году на его счету 14 поединков (все – победные).