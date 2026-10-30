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Хозяева ЧМ-2027 по хоккею выступили против допуска россиян

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Немецкий хоккейный союз (DEB) выразил несогласие с решением CAS о допуске сборных России к международным соревнованиям.

СпортCAS обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные РоссииCAS обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные РоссииЧитать подробнее

"Это решение кардинально меняет исходные условия для проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года в Германии. Допуск России будет иметь для нас как страны-организатора значительные последствия в сфере безопасности, а также серьезные политические и экономические последствия", - сказал председатель правления союза Франк Лутц, слова которого приводит пресс-служба организации.

Он заявил, что позиция союза неизменна: DEB против возвращения российских хоккеистов.

Чемпионат мира 2027 года пройдет в Германии с 14 по 30 мая.

В пятницу стало известно о решении CAS обязать ИИХФ допустить сборные России к международным стартам.

Сборная России находилась под санкциями ИИХФ с 2022 года.

ИИХФ CAS хоккей
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