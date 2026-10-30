Хозяева ЧМ-2027 по хоккею выступили против допуска россиян

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Немецкий хоккейный союз (DEB) выразил несогласие с решением CAS о допуске сборных России к международным соревнованиям.

"Это решение кардинально меняет исходные условия для проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года в Германии. Допуск России будет иметь для нас как страны-организатора значительные последствия в сфере безопасности, а также серьезные политические и экономические последствия", - сказал председатель правления союза Франк Лутц, слова которого приводит пресс-служба организации.

Он заявил, что позиция союза неизменна: DEB против возвращения российских хоккеистов.

Чемпионат мира 2027 года пройдет в Германии с 14 по 30 мая.

В пятницу стало известно о решении CAS обязать ИИХФ допустить сборные России к международным стартам.

Сборная России находилась под санкциями ИИХФ с 2022 года.