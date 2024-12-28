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Суд взыскал с футболиста "Спартака" Зобнина задолженность за капремонт

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Москве взыскал с полузащитника московского "Спартака" и сборной России по футболу Романа Зобнина задолженность. Об этом сообщает пресс-служба Тушинского суда столицы.

Речь идет о долгах по взносам за капитальный ремонт, размер не уточняется. Соответствующий приказ вынес мировой судья судебного участка №160 района Покровское-Стрешнево Москвы.

30-летний Зобнин – чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России в составе "Спартака".

футбол Спартак Тушинский суд Москва
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