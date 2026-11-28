Сменивший главного тренера МЮ вновь проиграл со счетом 0:4

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4 уступил "Брентфорду" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

Два гола забил Каллам Уилсон (19, 32 минуты), по разу отличились Кристоффер Айер (82) и Кевин Шаде (90+1).



МЮ провел второй матч в Английской премьер-лиге под руководством Маурисио Почеттино, сменившего на посту главного тренера Майкла Каррика. В первой встрече с аргентинским наставником МЮ также проиграл со счетом 0:4 - "Ливерпулю" в гостях.



Между этими двумя матчами в АПЛ МЮ сыграл вничью с португальским "Спортингом" в гостевом противостоянии Лиги чемпионов.



Сейчас команда из Манчестера занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии: 8 очков. В воскресенье она может опуститься на последнюю строчку, если "Кристал Пэлас" победит "Халл".



Что касается "Брентфорда", он на пятом месте, 20 очков.



В следующем туре чемпионата Англии МЮ в гостях сыграет с "Ньюкаслом", встреча пройдет 2 декабря. "Брентфорд" в этот же день на выезде проведет матч с "Арсеналом".