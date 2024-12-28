Умер экс-наставник сборной России по волейболу Даниэле Баньоли

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Итальянский волейбольный тренер Даниэле Баньоли скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации волейбола.

"Мы с волнением узнаем о кончине Даниэле, тренера, который оставил великое наследие итальянскому волейболу и который своей работой внес важный вклад в развитие нашего движения. Со своей стороны и со стороны Итальянской федерации волейбола я выражаю самые искренние соболезнования его семье", - заявил глава организации Джузеппе Манфреди.

Возглавляя "Модену" и "Сислей", Баньоли завоевал в общей сложности восемь чемпионатов Италии и пять – Кубков европейских чемпионов.

Также под его руководством московское "Динамо" по разу выиграло чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В 2009-2010 году Баньоли работал главным тренером сборной России, под его руководством национальная команда страны становилась серебряным и бронзовым призером Мировой лиги.