Дюков будет единственным кандидатом на выборах президента РФС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков будет единственным кандидатом на выборах главы организации, сообщается на сайте РФС.

"По итогам заседания зарегистрирован следующий кандидат для выборов на пост президента РФС на внеочередной Конференции РФС, назначенной на 2 февраля 2025 года. Дюков Александр Валерьевич (выдвинут 77 организациями - членами РФС)", - говорится в сообщении организации в субботу по итогам заседания избиркома РФС.

Также по итогам заседания были зарегистрированы 24 кандидата для выборов в состав Исполкома РФС на внеочередной конференции РФС.

Дюков возглавляет РФС с 2019 года.