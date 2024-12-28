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Дюков будет единственным кандидатом на выборах президента РФС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков будет единственным кандидатом на выборах главы организации, сообщается на сайте РФС.

СпортДвенадцать членов РФС выдвинули Дюкова в президенты организацииЧитать подробнее

"По итогам заседания зарегистрирован следующий кандидат для выборов на пост президента РФС на внеочередной Конференции РФС, назначенной на 2 февраля 2025 года. Дюков Александр Валерьевич (выдвинут 77 организациями - членами РФС)", - говорится в сообщении организации в субботу по итогам заседания избиркома РФС.

Также по итогам заседания были зарегистрированы 24 кандидата для выборов в состав Исполкома РФС на внеочередной конференции РФС.

Дюков возглавляет РФС с 2019 года.

РФС футбол Александр Дюков
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