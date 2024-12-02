Поиск

Двенадцать членов РФС выдвинули Дюкова в президенты организации

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Двенадцать членов РФС выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза. Об этом сообщается на сайте организации.

Прием документов от членов РФС продолжится до 24 декабря. А внеочередная конференция РФС, в рамках которой пройдут выборы, запланирована на 2 февраля 2025 года.

О решении участвовать в выборах Дюков заявил 29 ноября.

56-летний Дюков возглавляет РФС с 2019 года.

футбол РФС Александр Дюков Российский футбольный союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гол вратаря Лещука спас "Динамо" от поражения в игре с "Ахматом" в РПЛ

Перенесший остановку сердца футболист "Фиорентины" находится в сознании

Проведение Всемирных игр дружбы в России отложено

"Спартак" разгромил "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Футболист "Фиорентины" потерял сознание во время матча с "Интером"

"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в 17-м туре в РПЛ

"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в 17-м туре в РПЛ

ЦСКА и "Рубин" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Усманов избран на пост президента Международной федерации фехтования

Усманов избран на пост президента Международной федерации фехтования

"Динамо" сыграет с ЦСКА в Кубке России по футболу

"Динамо" сыграет с ЦСКА в Кубке России по футболу

РФС приступил к проверке матчей "Крыльев Советов" за два года

РФС приступил к проверке матчей "Крыльев Советов" за два года
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });