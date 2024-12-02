Двенадцать членов РФС выдвинули Дюкова в президенты организации

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Двенадцать членов РФС выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза. Об этом сообщается на сайте организации.

Прием документов от членов РФС продолжится до 24 декабря. А внеочередная конференция РФС, в рамках которой пройдут выборы, запланирована на 2 февраля 2025 года.

О решении участвовать в выборах Дюков заявил 29 ноября.

56-летний Дюков возглавляет РФС с 2019 года.