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"Манчестер Сити" прервал пятиматчевую серию без побед

"Манчестер Сити" прервал пятиматчевую серию без побед
Футболист "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 2:0 обыграли "Лестер" в гостевом матче 19-го тура чемпионата Англии.

На 21-й минуте гол забил Савио, на 74-й – Эрлинг Холанд.

Действующий чемпион Англии прервал пятиматчевую серию побед во всех турнирах, а в АПЛ эта победа стала второй за десять матчей.

Сейчас "Сити" занимает пятое место в чемпионате страны, набрав 31 очко. Команда на 11 очков отстает от лидирующего "Ливерпуля", который при этом имеет две игры в запасе.

"Лестер" - на 18-м месте, 14 очков.

Эрлинг Холанд Манчестер Сити Лестер АПЛ Савио футбол
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